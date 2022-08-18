Her sağlık çalışanına taban ek ödeme dönemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve ücretlerinde önemli düzenlemeler içeren ve 'Beyaz reform' adıyla kamuoyuna lanse edilen yeni yönetmelikle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesaj serisinde özellikle ek ödeme yönetmeliğindeki müjde niteliği taşıyan yenilikler konusunda sağlık çalışanlarını aydınlattı. İşte o soru ve cevaplar:Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanun'la doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı.Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen "mahsuplaşma" ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur.Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme, merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur, kişilerin geliri ile ilgisi yoktur.Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak.Teşvik ödemesinden 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanları yararlanacak.