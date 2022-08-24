Yerde yağ yoktu şoför tam kusurlu

Gaziantep'te 20 Ağustos'ta meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, 3 başsavcının tahkikat için görevlendirildiği, yapılan incelemede, olay yerinde kazaya neden olan 33 SR 157 plakalı otobüsün yolda kaymasına neden olacak yağ ya da herhangi bir sıvı bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Açıklamada, otobüs şoförünün aşırı hız nedeniyle kazaya neden olduğu, sürücü A.M.'nin tedavisi sonrasında tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.Diğer taraftan yapılan incelemede kazanın meydana geldiği noktanın 400 metre öncesinde de fren izlerinin belirlendiği açıklandı. Otoyolun sağ şeridinde başlayan fren izleri bir süre sonra yolun kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına kayıyor. İzlere göre sağ tekerleri kanala düşen otobüs bir süre sonra yeniden yola çıkarak ilerliyor ve kaza yerine yaklaşık 100 metre kala devrilerek kaymaya başlıyor. Bu arada ilk kazayı görüp yaralılara yardım eden İHA muhabirlerinin kaza öncesi görüntüleri de ortaya çıktı. Canlı yayın aracında bulunan bir tercümanın çektiği görüntülerde, İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen ve baklava firması şoförü Mehmet Özsoylu, sağlık ekibiyle birlikte yaralıları sedyeyle uçurumdan yola çıkarıyor. Bu sırada kameraman Umut Yakup Tanrıöver de cep telefonuyla kurtarma anını görüntülüyor.GAZIANTEP ve Mardin'deki kaza mağduru ailelere yönelik toplam 550 bin TL'lik toplam desteğin 50 bin TL'si bugün hesaplara yatacak. 50 bin TL'lik destek ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak 250 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 50 bin TL, sorumlu firmanın da 250 bin TL vererek olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanacağını açıklamıştı.