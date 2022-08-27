Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde 13 bin 68 noktada uygulama yapıldı.

Metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde dün gerçekleştirilen uygulamada 47 bin 102 personel görev aldı, 177 dedektör köpek kullanıldı.

Uygulamada, 6 bin 612 metruk bina ve 5 bin 393 park-bahçe kontrol edildi. 16 bin 621 umuma açık yer denetlendi, denetimlerde 20 umuma açık yere işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 821 aranan kişi yakalandı, 4'ü çocuk olmak üzere 16 kayıp kişi bulundu.

Uygulamada 151 bin 606 araç denetlendi, 12 bin 888 araçla ilgili işlem yapıldı, 475 araç trafikten men edildi ve 33 aranan araç bulundu.

Çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 767 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi.