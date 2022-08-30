Dostlar ölüme de birlikte gitti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden, Bursa ve Mudanya'ya gitmek üzere hareket eden tur otobüsünün İnegöl sınırında kaza yapması sonucu otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ve otobüste bulunan yolculardan Mustafa Kemal Girgin (52), Tavşanlı Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Kalemiş (54), Şule Dağdelen (48) ve Nazan Kaytan (52) hayatını kaybetti. Kazada 38 kişi de yaralandı. Yakın dost olan 4 arkadaşın ölümü Kütahya'da büyük üzüntüyle karşılandı. Ölen Mustafa Kemal Girgin, Fatih Kalemiş, Şule Dağdelen ve Nazan Kaytan'ın Tavşanlı'da yaşayan yakınları, onların yıllardır birlikte gezi ve turlara katılan yakın dost olduklarını anlattılar. Esnaf Muzaffer D., "Kütahya Tavşanlı'da yaşıyorlardı. 14 kişilik dostlar grubu vardı. Kendi aralarında 10 yıldan beri seyahatlere ve turlara hep birlikte çıkıyorlardı" dedi. Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü Tavşanlı'da, 1 kişinin cenazesi ise Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kenan Yiğit'in cenazesi ise Kütahya merkezdeki Yediler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'na defnedildi.