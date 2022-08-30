Haberler Gündem Haberleri MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
Giriş Tarihi: 30.8.2022 11:19

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

AA
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlu olsun. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır." yazılı görsele yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için kurtuluş mücadelesi veren, bu uğurda canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlu olsun. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır." yazılı görsele yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA