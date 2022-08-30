Muş’ta ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ kutlandı

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapan Topçu Teğmen Mükremin Topal, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 100. Yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Topal, "Asil Türk Milleti, kahraman ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 100 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, Topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" diye konuştu.

Tören, Vali Vekili Hasan Taş; İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan tebrikleri kabul etmesi, Garnizon şehitliğinin ziyareti, dua ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa: Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Fethi Ahmet Polat, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve askeri erkân katıldı.