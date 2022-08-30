Son dakika: Ünsal Ban Muğla’da yakalanıp gözaltına alınmıştı! Kaçış planının detayları belli oldu

BOTLA YUNAN KARASULARINDAKİ YATA GİDECEKTİ

Yurt dışına kaçacak olan Ünsal Ban'ın nasıl kaçacağının detayları da belli oldu. Ankara İstihbarat ve Asayiş ekiplerince takip altında bulundurulan Ünsal Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak, daha önce kullanmadığı bir başka araçla, Muğla'ya doğru, olası polis uygulamalarından kurtulmak üzere dağ yollarını kullandığı ortaya çıktı.