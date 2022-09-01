Başkan Erdoğan’ın sözlerini çarpıtan Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den tepki: Tek kelimeyle provokatörlük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde bugün bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu anlattıktan sonra öğretmenlere yönelik yapılan boykot çağrısına tepki gösterdi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ MÜSTAKİL BİR MESLEK KANUNUNA KAVUŞTU"

Başkan Erdoğan tepki gösterirken ilk olarak şunlara değindi: "Bu sene yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde artık öğretmenlerimiz müstakil bir meslek kanununa kavuştular. Öğretmenliği uzman ve başöğretmen ünvanlarıyla kariyer mesleği haline getirerek öğretmenlerimize ilave mali haklar da tanıdık. Uzman ve başöğretmenlik şartları taşıyanların yüzde 95'ini oluşturan toplam 614 bin 445 öğretmenimizin bunun için başvuru yaptığını görüyoruz. Bu öğretmenlerimizin hemen hepsi kendilerine yeni ufuklar, yeni bilgiler kazandırdığı inandığım seminer programını başarıyla tamamladılar. Yüksek lisans ve doktora yapmış 90 bine yakın öğretmenimiz ise zaten sınavdan muaflar. Tüm öğretmenlerimizin bu süreci en güzel şekilde Milli Eğitim camiamıza yakışır bir olgunlukla hitama erdireceğine inanıyorum."

"TAMAMEN ART NİYETLİ BİR GİRİŞİMDİR"

Konuşmasında Başkan Erdoğan, boykot konusuna değinerek "Tabi bütün bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Tek umutlarını milletin ve ülkenin başındaki kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar her müspet adım gibi bunu da işlerine sindiremiyorlar. Açıkçası öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin hatta topyekün eğitim sistemimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum. Türkiye'ye dair elle tutulur hiç bir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu felan nedir bunlar? Siz eğitim öğretim mimarı mısınız? Yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavruları ile yavrularımız ile haşır neşir olacak öğretmenler lazım" dedi.



"ÖĞRETMENLERİMİZİ KIŞKIRTMAK DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR"



Başkan Erdoğan, "Böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil. Ben yavrularımıza gerçekten bu tür emeği veren öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizi geleceğini ilgilendiren bu konuyu gündelik siyasete meze yapmak bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.



"ÖĞRETMENLERİMİZİN BU TÜR FİTNE TEŞEBBÜSLERİNE PRİM VERMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"



Başkan Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: " Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum. 20 bin öğretmenimizin bugün atamasını yaparken 20 bin öğretmenimizden de özellikle bunları bekliyoruz."

KILIÇDAROĞLU, ÖĞRETMENLERİ BOYKOTA ÇAĞIRDI!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın öğretmenlerin tümüne "çapulcu" dediğini öne sürerek Erdoğan'ın sözlerini çarpıttı. Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin kariyer basamakları sınavını boykot etmesi gerektiğini yineleyerek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. "Alın bunu" seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır."

HAMZA DAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Başkan Erdoğan için söylediği ifadelere tepki gösterdi. Dağ, sosyal medya ağı Twitter'dan yaptığı açıklamada, " 'Faturalarınızı ödemeyin', 'borçlarınızı ödemeyin', 'sınavlara girmeyin'... Marjinal sokak eylemcisi dilinizle sürekli provokasyon peşindesiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İşini hakkıyla yapan öğretmenlerimiz kıymetlimizdir. Bunu da 20 yılda yaptıklarımız net bir şekilde göstermektedir" dedi.

"TEK KELİMEYLE; PROVOKATÖRLÜKTÜR"

Dağ, Başkan Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'ndeki sözlerini çarpıtan Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak şöyle tepki gösterdi: "Seviyeyi sosyal medya trollüğüne indirmeniz dipsiz kuyuda çaresizce debelendiğinizi göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri apaçık ortadayken bunu çarpıtarak vermek, tek kelimeyle; provokatörlüktür."