Esnaftan CHP’li Öztrak’a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz?

Afyon Sokak ve Atatürk Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan CHP heyeti bir vatandaştan tepki aldı.

Vatandaşın, "Şimdi CHP'den gelecek kişi bu durumu düzeltebilecek mi? Havadan inme bir şey mi var?" diyerek Faik Öztrak'a soru yöneltti. Vatandaşın daha sonra "Eski bir CHP yok. Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz ?" demesi üzerine Öztrak, "Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisidir" şeklinde cevap verdi. Bu konuşmanın ardından söze CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu dahil oldu.