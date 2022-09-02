Bakanlar Soylu ve Kurum, Pakistan’da sel bölgelerini inceledi

Soylu ve Kurum, Pakistan'da sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmalarının ardından Badin Bölge Komutanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Bakan Soylu, bölgede karşılaştıkları manzara nedeniyle hüzün içerisinde olduklarını belirterek, Pencap, Karaçi, Belucistan ve Sind eyaletinin büyük bir kısmının sular altında kaldığını söyledi.

"50 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ"

Yaklaşık 1 milyon evin hasar aldığını, 700 binin üzerinde hayvanın telef olduğunu, 40-50 milyon insanın selden etkilendiğini ve tarım ürünlerinin yok olduğunu bildiren Soylu, "Binlerce kilometre yol ve on binlerce kilometrekare arazi sular altında kaldı. Bugün, insanların kuru bir yer bulamadığı için yolların kenarında konaklamak zorunda kaldıkları bir tabloyu gördük. Hepimiz insanız ve bu tablo bizi fevkalade etkiledi. Çocuklar, yaşlılar ve insanlar..." diye konuştu.

"BİRAZ DAHA HIZLI HAREKET ETMEMİZ LAZIM"

Selden etkilenenler için hava ve tren yoluyla yardım köprüleri kurduklarını anlatan Soylu, bölgeye 11 uçağın ulaştığını ve 3'üncü yardım treninin de geleceğini hatırlattı. Soylu, çadır, gıda, sağlık malzemesi, çocuk maması ve özellikle hijyen malzemeleri ile botların bölgeye ulaştırıldığını belirterek, "Bütün bunlar peyderpey gönderiliyor ama bugün gördüğümüz tablo şu, biraz daha hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü insanlarda büyük bir ümitsizlik var. Burada bütün Pakistan seferber olmuş durumda." dedi.

"BU BİR AFET DEĞİL, BU BİR TUFAN"

Türkiye'nin, Pakistan'ın yanı sıra Lübnan, Afganistan, Yemen, Filistin, Bangladeş'te ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yaptığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti: "Dünyanın birçok yerindeyiz ama aziz milletimizin buraya yeteceğine de inanıyorum. Çünkü şu anda en akut durum burada ve en sıkıntılı durum burada. Bir Müslüman, bir insan, bir kardeş olarak herkesten istirhamımız, burayı yalnız bırakmamaktır. Çünkü karşı karşıya kaldığımız tabloyu şöyle özetleyebilirim, bu bir afet değil, bu bir tufan. Yani insanlar tufanın altında kalmışlar."

"PAKİSTAN'DA AFET YÖNETİMİNDE BİR SİSTEM KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Soylu, Pakistan'da afet yönetimi konusunda bir sistem kurmaya çalıştıklarını, afet merkezinde yapılan toplantıda ortak değerlendirmelerin ve mutabık kalınan noktaların olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk önce çadır ve gıda. Bütün bunları sağlayabilecek sevkiyatı burada içeriden de alıyoruz. Şu ana kadar 10 bin çadır sevk ettik. Bugün itibarıyla 10 bin çadırı Pakistan'dan tedarik etmeye çalışıyor arkadaşlarımız, hemen hemen her tarafa ulaşmaya çalışıyorlar. Buradaki güvenlik güçleriyle ve hükümetle birlikte inanıyoruz ki yakın bir zamanda hemen hemen her alana ulaşmaya çalışacağız ve ondan sonra da diğer atacağımız adımları atmamız gerekir. Çünkü yapılacak işler var.

"ONLARI YALNIZ BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bunların her birini sayın Cumhurbaşkanımız ile gün içinde paylaştık, kendilerine arz ettik. Gittiğimizde de arz edeceğiz. Daha büyük bir adım nasıl atılabilir, bunun değerlendirmelerini de Cumhurbaşkanımızın talimatlarını alarak ortaya koyacağız. İnanıyorum ki buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Onlar bunu kabul etmiyorlar, kardeşlik olarak görüyorlar ama bize özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde buradan oraya yalnız bırakmayan bir millettir bu millet. Bizim onları yalnız bırakmamız mümkün değildir."

"METREKAREYE 600, 700 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da Pakistan'daki sel felaketinin iklim değişikliğini net bir şekilde gösterdiğini belirterek, "Pakistan, dünyayı kirletmeyen, emisyonu neredeyse sıfır olan ülkelerden biri ama global dünyanın içinde maalesef tüm ülkeler birbirlerini etkiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'da metrekareye 600, 700 kilogram yağışın düştüğü bir afetin yaşandığını aktaran Kurum, "Etkilerine baktığınızda da insanlar evlerde hasar tespitini dahi yapamayacak durumdalar çünkü evlerine ulaşamıyorlar." açıklamasını yaptı.

Kurum, bölgede yardım kapsamında önceliğin barınma ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında olduğunu dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde bugün başlatılan yardım kampanyasına desteğin tüm kurum ve kuruluşlarla ülke geneline yayılacağını kaydetti.

"YARDIM ELİMİZİ UZATIYOR OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada milyonun üzerinde ev hasarı söz konusu. Geçici barınmadan sonra da kalıcı imalatların yapılması gerekiyor. Şu an hasar tespitle ilgili Bakanlığımız, yetkili birimlere hem gerekli ekip hem ekipman desteği sağlayacak. Akabinde de kalıcı imalatlarla ilgili daha önce Endonezya, Sri Lanka, Arnavutluk ile Pakistan'daki 2005 ve 2010 depremlerinde yaklaşık 4 bin 800 konut, okullar, camiler inşa ettik, bugün de Pakistanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa el birliği içerisinde bizdeki bilgi birikimini aktarmak suretiyle yine yardım elimizi uzatıyor olacağız."

Heyette Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük de yer aldı.

Konuşmalarının ardından Soylu ve Kurum, beraberindeki heyetlerle Pakistan'dan Türkiye'ye hareket etti.