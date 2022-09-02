Muhalefetin provokatif çağrılarına canlı yayında isyan etti: Lanet olsun ya! Vatanı mı elden çıkaralım...

"KAHVE DEDİKODUSUNU BİR GENEL BAŞKAN SÖYLER Mİ YA?"

Yiğitel'in A Haber yayınındaki değerlendirmeleri şöyle:

Provokasyon olacak, sokak olayları olacak, hangi bilgi ve belgeye dayanarak söyleniyor bilmiyoruz. Her seçim öncesi aynısı yapılıyor. Daha önceki seçimler öncesi de Kemal Bey seçim güvenliği tartışmasını başlattı. 2017'de çok daha dehşet bir şey söylüyor; 'AK Parti iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler bile işleyebilir' diyor. Adana'da bu yıl da tekrarladı. En son Adana'da yaptığı açıklamadan sonra savcı, 'Gel bana anlat.' dedi. Cumhurbaşkanı'nın avukatı en son suç duyurusunda bulundu, yine gidip söylemedi. Kahve dedikodusunu bir Genel Başkan söyler mi ya! İki şey yapıyorlar, bir ekonomiyi sürekli kötüleyerek, olan iyi şeyleri de kamufle ederek, her şey daha kötü olacak diyerek insanları krkutmak, bir diğeri ise MİT beni dinliyor, ailemi dinliyor diyerek Türkiye yönetilemiyor algısını yaratmak istiyor. Bunların hiçbirinin zemini yok, doğruluk payı yok. Öylesine siz bunu söyleyemezsiniz. Siz siyasal iktidarı hedefleyen bir siyasi partinin Genel başkanısınız. Böyle bir şeyi söyleyemeniz mümkün mü, olamaz böyle bir şey...