Son dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için kritik gün! Karara göre iade edilecek!

Çok yönlü yürüyen soruşturma kapsamında 82 şüpheli belirlendi. Süreç içinde aralarında Faruk fatih Özer'in ağabeyi Güven ve kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 21 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede 2 bin 27 mağdur yer alırken, Faruk Fatih Özer hakkında "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Özer'in yokluğunda dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

2 celsenin geride kaldığı dava kapsamında Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer'in bazı mağdurların zararını gidermesiyle şikayetinden vazgeçtiği bilinirken birçok mağdur ise şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Thodex dolandırıclığında bir sonraki duruşma 23 Eylül tarihinde görülecek.