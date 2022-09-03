CHP’den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler



Mahalle sakini Kıral Donklu, "Birileri parklar müdürlüğüne bir şekilde şikâyet edip bunu meşru yoldan halledip sanki ağaçları ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Sonuçta hepsini bir anda kesselerdi belki çok fazla tepki çekebilirdi. Ben kurduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Eğer iki ağaç kuruduysa öteki ağaçlar da kururdu." dedi.