Her senaryoyu yırtıp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. "Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Çünkü biz milletimizle birlikte ülkemize, Allah'a hamdolsun, çağ atlattık. Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. AK Parti, Türkiye'nin sadece dününün, sadece bugününün değil, yarınının da partisidir.İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizde olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.Hamdolsun, bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir.Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Yıllarca Alevi Bektaşi kardeşlerimizi istismar ederek, siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin bu gelişmeler karşısında gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyet de duyuyoruz.Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Kardeşlerim, Allahsız Alevilik olmaz, Muhammedsiz Alevilik olmaz, Alisiz Alevilik olmaz, dinsiz, imansız, amelsiz sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilik de olmaz, Müslümanlık da olmaz, Türklük de olmaz, Kürtlük de hatta insanlık da olmaz. Her kim aksini iddia ediyorsa, kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur. Kim bilir hangi kirli hesapla hareket ediyordur, kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur.Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak.Tıpkı 20 yılda olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, her tuzağı bozmaya, her senaryoyu yırtıp atmaya kararlıyız.Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının şahsım olduğunu, aylar öncesinden Cumhur İttifakı olarak milletimizle paylaştık. Buna karşılık, diğer ittifaklar ve partiler henüz herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler.Milletin karşısına çıkartacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca dalavere alavere, bunca kolpa işine girdiler. Allah muhafaza bunların yönetime gelmeleri halinde ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyebileceklerini düşünmek bile istemiyoruz.Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan, kendini ilgilendirir. Topladığı 6'lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir.2023 yılında seçimi kazanmakta kararlıyız. Kazanacaksak kimseden medet ummadan, kimseden inayet beklemeden, kendi gayretimizle kazanacağız. Sandıktan yine birinci parti olarak çıkacaksak bunu milletimizle olan muhabbetimizi daha da güçlendirerek gerçekleştireceğiz.Bu arada AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Erdoğan'a, 2023'te yapılacak seçimin ertesi gününe ithafen hazırlanan gazete sayfasını takdim etti.