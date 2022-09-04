Ali Erbaş, Sivas’ta Ali Baba Cemevi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün Cem Vakfı Sivas Şubesi Ali Baba Cemevi'ne ziyarette bulundu. "İl Buluşmaları" kapsamında Sivas'ta Cem Vakfı Sivas Şubesi Ali Baba Cemevi'ni ziyaret eden Erbaşı'ı, Cemevi Başkan Yardımcıları Halil Kaçan, Yahya Çelik, Sevtap Haspolat ve beraberindekiler karşıladı.Erbaş, burada yaptığı açıklamada, cemevini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı. Kaçan da ziyaretten dolayı Erbaş'a teşekkür etti. Ziyaretin ardından Erbaş ve cemevi yöneticileri ile dedeler hatıra fotoğrafı çektirdi. Erbaş'a ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ile Sivas İl Müftüsü Remzi Pehlivan eşlik etti.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sivas'ta görev yapan din görevlileriyle de bir araya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada din görevlilerinin, İslam'a ve millete hizmet ettiklerini vurgulayan Erbaş, "İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz. Amacımız, insanımızı İslam konusunda aydınlatmak, ibadetler, ilim, irfan, bilgi, hikmet konusunda çocuğundan gencine ve yaşlısına kadar herkese yardımcı olmak. Bundan daha güzel bir yarış olabilir mi?" dedi. Dünyanın tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına dikkati çeken Erbaş, "Yeryüzünü vaktiyle İslam iyileştirdi ve şimdi de İslam iyileştirecek. Allah'ın yeryüzüne nasip etmiş olduğu en büyük nimet, İslam'dır. Müslüman'a nasip etmiş olduğu en büyük nimet, onun Müslüman olmuş olmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.