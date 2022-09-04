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Giriş Tarihi: 4.9.2022 12:06 Son Güncelleme: 4.9.2022 12:13

HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası Sezai Temelli'den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız

HDP’li Semra Güzel’in tutuklanması sonrası Sezai Temelli’den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı için İstanbul'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sezai Temelli, skandal ifadeler kullandı. Sezai Temelli, "Diyarbakır’ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kulalndı.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan arandığı için İstanbul'da gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜSTAH TEHDİT!

Semra Güzel'in tutuklanmasının ardından HDP'li Sezai Temelli, konuya ilişkin Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Temelli, "Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız;

Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Semra Güzel'in tutuklanması halkların iradesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Tarihten ders almayanlar tarih önünde hesap vermeye mahkûmdur. Akp-Mhp iktidarından halkımızla birlikte mutlaka hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ! HDP'li Semra Güzel tutuklandı

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HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası Sezai Temelli'den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız
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