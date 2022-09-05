Giriş Tarihi: 5.9.2022 17:52Son Güncelleme: 5.9.2022 17:53
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz
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Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz