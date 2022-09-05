Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!