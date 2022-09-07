Başkan Erdoğan talimat verdi, Adalet 2053 hedefleriyle ilgili çalışma başladı

Adalet Bakanı Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Adli Yıl Açılış konuşmasında "Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır." talimatı vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatları doğrultusuna Adalet Bakanlığı olarak 2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuk alanında yapacağımız çalışmalar ve atacağımız adımlar konusunda ilk startını veriyoruz. 2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuku alanında hangi adımlarını atılacağı, vatandaşlarımızın adalete erişiminde hangi önceliklerin belirleneceği konusu Adalet Bakanlığımız tarafından kapsamlı olarak değerlendirilecektir. Dünyada uygulamaları da inceleyerek hukuk ve yargı alanında 2053 vizyonunun hep birlikte oluşturacağız. Bu çalışmaları yaparken yargının tüm tarafları ile bir araya gelerek 2053 hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar konusunda yeni bir strateji belgesi hazırlayacağız" diye konuştu.