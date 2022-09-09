Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki günlerde İstanbul’da her ay bir metro açmaya başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve partililer "Yüz Yüze 100 Gün" programına katıldı.

Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak gelecek günler günlerde İstanbul'da her ay bir metro açacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"E5 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki mahalleleri de birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayı içerisinde hizmete sunacağız. Yine İstanbul Havalimanı'yla Kemerburgaz Göktürk, Kağıthane ve oradan Beşiktaş'a Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kayaşehir-Başakşehir arasındaki metro hattımızda aralık ayı içerisinde planladık. Onun da açılışını yapacağız. Çünkü biz İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık, o yüzden. Bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, hepsi hem İstanbul'un geleceği ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın konforlu, güvenli seyahat edebilmeleri ve onların hayatını kolaylaştırmak için yapılan projelerdi."

"PLANLAMALARIMIZI UZUN SOLUKLU YAPTIK"

Ulaşım altyapısının gelişmesi amacıyla Türkiye genelinde çok önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2002 tarihi, Türkiye tarihi için çok önemli odak noktalarından biri. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin başlattığı bu kalkınma dönemi, Türkiye için adeta yeni bir çağın açılması gibidir. Yani 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmış bir 20 yıllık AK Parti hükümetleri dönemini dolu dolu, bu ülke yaşadı. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunların üzerine daha neler koyabiliriz onun çabası, onun planlaması içerisindeyiz. 20 yıl öncesine baktığımızda Türkiye, son derece yetersiz bir altyapıyla karşılaşmış ve mevcut altyapıyla hiçbir yere gidilemeyeceğini görmüş ve buna göre planlamalarını yapmış. Uzun soluklu planlamalar sonucunda bugüne geldik. Tabii 20 yıl önce kara yolunda, demir yolunda ve hava yollarında son derece yetersiz bir altyapı vardı. Kısa vadede bunların hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyordu. Çünkü bizim çok büyük hedeflerimiz var. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için önce güçlü bir altyapı ve peşinden yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli gelişme göstermemiz gerekiyordu. O yüzden planlamalarımızı uzun soluklu yaptık."

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu uzun soluklu çalışmalara öncelikle kara yollarından başlandığını belirterek, "Hızlı bir şekilde önce kara yollarından başladık. Bugüne geldiğimizde tabii yüzde 65 ağırlıklı bir kara yolu yatırım dönemini tamamlamış durumdayız ve bunun sonucunda da neredeyse 4 katına çıkmış bir bölünmüş yol uzunluğu ve 68 bin kilometrelik işletme alanında bulunan bir kara yolu altyapısıyla hizmetlerimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.