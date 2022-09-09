Emine Erdoğan: Okul öncesi eğitim fırsat eşitliği sağlıyor

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsan geliştikçe, erdemlerle donandıkça, yaşam da doğru orantılı olarak güzelliklerle dolar. Ağacın yaşken eğildiği gibi, insanın da en verimli işlenebileceği vakit, çocukluğudur. Uzmanlar, 0-6 yaş aralığında, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimimizin yüzde 70'ini tamamladığımızı söylüyorlar. Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. Ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Yaşamlarının sonraki evrelerinde daha başarılı yetişkinler olma ihtimalleri yükseliyor. Diğer bir önemli husus da okul öncesi eğitimin, dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği sağlamasıdır. Dolayısıyla anaokulları, yaşama en iyi başlangıç yerleridir."

"2002 yılında 5 yaşındaki çocuklarımızın sadece yüzde 11'i bu eğitimden yararlanırken, bugün 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 93 seviyesine ulaştı. 2022 yılı sonuna kadar, 5 yaşındaki tüm çocuklarımızın okullaşmasını hedefliyoruz. Bu anlamda, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' Projesi, erken çocukluk eğitimi için çok güzel fırsatların kapısını araladı. Bu projeyle 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılması hedeflendi. Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bugün itibariyle bin 409 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Köy ve seyrek nüfuslu yerlerde, sınıf açılması için gerekli olan 10 çocuk sayısını 5'e düşürdük. Böylelikle 20 bin köy çocuğumuz daha okul öncesi öğretmenleriyle buluştu. Çocuk sayısı 3-4 olan yerlerde ise 'gezici öğretmen sınıfı modeli' ile evlatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."