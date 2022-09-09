Emine Erdoğan: Okul öncesi eğitim fırsat eşitliği sağlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Sarıyer'deki "Mehmet Tabanca Anaokulu" açılışına katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, anaokulu açılışı vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.
İNSAN ÇOCUKKEN EĞİTİLİR
Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnsan geliştikçe, erdemlerle donandıkça, yaşam da doğru orantılı olarak güzelliklerle dolar. Ağacın yaşken eğildiği gibi, insanın da en verimli işlenebileceği vakit, çocukluğudur. Uzmanlar, 0-6 yaş aralığında, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimimizin yüzde 70'ini tamamladığımızı söylüyorlar. Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. Ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Yaşamlarının sonraki evrelerinde daha başarılı yetişkinler olma ihtimalleri yükseliyor. Diğer bir önemli husus da okul öncesi eğitimin, dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği sağlamasıdır. Dolayısıyla anaokulları, yaşama en iyi başlangıç yerleridir."5 YAŞ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 93
"2002 yılında 5 yaşındaki çocuklarımızın sadece yüzde 11'i bu eğitimden yararlanırken, bugün 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 93 seviyesine ulaştı. 2022 yılı sonuna kadar, 5 yaşındaki tüm çocuklarımızın okullaşmasını hedefliyoruz. Bu anlamda, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' Projesi, erken çocukluk eğitimi için çok güzel fırsatların kapısını araladı. Bu projeyle 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılması hedeflendi. Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bugün itibariyle bin 409 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Köy ve seyrek nüfuslu yerlerde, sınıf açılması için gerekli olan 10 çocuk sayısını 5'e düşürdük. Böylelikle 20 bin köy çocuğumuz daha okul öncesi öğretmenleriyle buluştu. Çocuk sayısı 3-4 olan yerlerde ise 'gezici öğretmen sınıfı modeli' ile evlatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."
EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
"Geleneksel anlamda eğitim, toplumların, değerlerini genç kuşaklara aktarma gayretiydi. Bugün ise eğitimin amacı ve boyutları tamamen değişti. Günümüzde eğitim, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın yegane koşulu oldu. Teknoloji çağını yaşayan dünyamız, her an bilimsel ve teknolojik yeniliklere sahne oluyor. Evrensel bilgi havuzu gittikçe büyüyor. Dolayısıyla eğitim alanında güçlü ve donanımlı ülkeler, bu değişim rüzgarında savrulan değil, yön verenler olarak öne geçiyor. Meşhur bir sözde, 'yurt müdafaasının en emin yolu eğitimdir' denir. Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonunun en önemli ayağı, bu vizyona sahip çıkacak iyi yetişmiş çocuklarımızdır."BU ÜLKE HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ
"Şöyle bir dönüp geçmişimize baktığımızda, topraklarımızda, alimler, münevverler, bilim insanları ve nice büyük insanlar yetiştiğini görüyoruz. Medeniyetimiz, eğitim ocaklarında inşa edilmiştir. Bilimle sanatla ilimle yetişmiş insanlar, irfan kaynaklarına dönüşmüştür. İşte bu topraklarda böyle büyük bir insan potansiyeli var. Bu potansiyeli el birliğiyle ihya edeceğimize yürekten inanıyorum. Biliyorum ki, bu ülke hepimizin ortak değeri, emeli, hayali ve sevdası."
1450 TANE BAĞIMSIZ ANAOKULU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise şöyle konuştu:
"Biz bu projeyi saygıdeğer Hanımefendi'nin himayesinde başlattığımız zaman Türkiye'deki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 887 idi. Yani bir yılda bundan daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. İstanbul'da bu projeye başladığımız zaman 147 tane devlet anaokulu vardı ama 1538 tane bağımsız özel anaokul vardı. İşte biz bunun için İstanbul'a bin tane devlet anaokulu yapmak için yola çıktık ve bu 1450 tane yapmış olduğumuz yeni anaokulunun 690 tanesini İstanbul'da yaptık."