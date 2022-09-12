Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır
Giriş Tarihi: 12.9.2022 14:42

Adalet Bakanı Bekir BozdağTürkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır

AA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türkiye’de darbeler dönemi artık kapanmıştır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını ifade ederek, "12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir. Darbeleri ve darbecileri bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır. Türkiye, demokratik yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir."

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır
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