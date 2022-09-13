Skandal sözlere soruşturma

CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadi siyaset gündeminin tartışmalı konusu olurken, bir skandal açıklama da CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten geldi. CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Bilek, 'Türkiye Kürdistanı' ifadesinde bulundu, açık açık bölücülük yaptı. Nevaf Bilek kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirtliyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum" dedi. CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: "Sana, 10 Aralıkçılara, sessiz kalan herkese bir daha söylüyorum: Vatan içinde vatan aratmayız!"Müzisyen Umut Mürare: "Evet 6'lı masa ve yandaşları mikrofon sizde. Ne diyorsunuz bu açıklamaya?"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç: "CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek, hadsizce bölücülük yapıp Diyarbakır'ı sözde Kürdistan'ın bir parçası olarak ilan etmiş. Evet evet konuşan bir HDP'li değil, CHP'nin en yüksek karar mercii olan CHP Parti Meclis Üyesi."MHP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çelik: "CHP PM üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır'ın sözde Kürdistan'ın bir parçası olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında da iktidara geldiklerinde anadilde eğitim sorununu çözeceklerini söyledi. Atatürk'ün CHP'si bugün Kürtçüler tarafından işgal edildi. Türk milleti bunlara fırsat vermeyecek."Sosyal medya kullanıcısı Volkan Albistan ise "CHPHDP ittifakı tam gaz" yorumunda bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.