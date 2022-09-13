Suikast timindeki terörist etkisiz hale getirildi

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Şahan kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK'lı teröristin Erbil/Halifan'da intikal halinde olduğunu belirleyince harekete geçti. PKK'lı grubun izini dağlık alanda bulan MİT, hakkında arama-yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında 5 Eylül'de operasyon gerçekleştirdi. Beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirilen Aksaç, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam etti. Bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alınan Aksaç, bir süredir MİT'in takibindeydi.