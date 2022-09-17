Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi

"KENDİMİ BİR BOŞLUKTA HİSSETTİM"

Belirsizlik hâkimdi. Sonunda hematoloji doktoruna yönlendirildi ve biyopsi sonucu akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu. Beyhan Al, lösemi olduğunu öğrendiğinde bir boşlukta hissetti kendisini. Böyle bir sonucu hiç beklemiyordu. Al o anı şöyle anlatıyor: "O an hiçbir şey düşünemedim, bütün hayatım gözümün önünden geçti, şaşırmıştım."

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OĞLU OLDU: AYAKTA TUTTU BENİ

Kanser teşhisi konulduğunda oğlu 10, kızı ise 14 yaşındaydı. Annelik ruh haliyle hemen aklına çocukları geldi Al'ın, doktoruna "Benim çocuklarım küçük ne olacaklar! Onlar bensiz ne yaparlar, ne olacak çocuklarım" diye sordu. Aklındaki tek şey çocuklarıydı, hemen tedaviye başlandı ve altı ay boyunca hastaneye yattı. Ailesi hep yanındaydı, en büyük destekçisi ise oğlu oldu. Al, oğlunun desteğini şöyle anlatıyor: "Oğlum beni ayakta tuttu. Ben hastanede tedavi sürecindeyken 'annecim annecim' deyişleri kulağımda!" Doktoru Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner ise en büyük destekçilerindendi, hep motive etti onu.