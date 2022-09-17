İBB’nin Kağıthane’deki çevre katliamının faturası çıktı! Tahlil sonuç geldi: Durum çok vahim...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracının Haliç'i besleyen Kağıthane Deresi'ne atıksu boşaltırken yakalanmasının ardından yapılan testlerde İBB tarafından boşaltılan ve doğrudan Haliç'e akan atıksuyun normalden 20 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Haliç'in çamurdan arındırıldığını iddia edenler çamurun doğrudan dereye boşaltılmasını izah edememektedir" dedi.