Terörün röntgeni çekilip DNA’sı çıkarılıyor

Jandarma Genel Komutanlığı'nın seçkin birlikleri, PKK terör örgütüne dağda darbe indirirken Jandarma Kriminal de ele geçirilen dijital materyaller üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışarak elde ettiği verilerle örgütün röntgenini çekiyor.Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, ele geçirilen her bir materyal ve dokümanı alanında uzman kişilerden teşkil edilen Ankara, Aydın, İstanbul ve Van'da bulunan Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliklerine yönlendiriyor ve gerekli incelemeler ilgili şube müdürlüklerinde yapılıyor.El Yazısı ve Doküman İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından, seçkin birliklerin yapmış olduğu operasyon sonrası teröristlerin üzerinde ele geçirilen belgeler, not defterleri incelemeye alınıyor. Uzmanlar, belgeler üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışma gerçekleştiriyor.Bilişim Teknolojileri İnceleme Şube Müdürlüğü, terör örgütü üyelerinin teşhisi noktasında önemli görevler üstleniyor. Elde edilen fotoğraf ve video görüntüleri karşılaştırılıyor ve yüz üzerinde 40 ayrı nokta incelenerek aynı ya da farklı kişiler olduğunun tespiti yapılıyor.Terör örgütü mensuplarına ait ses kayıtlarının kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla mukayeseler yapılıyor, ses kayıtları iyileştiriliyor ve net hale getiriliyor. Güvenlik birimlerinin icra ettiği operasyonlarda elde edilen tüm dijital materyaller incelenmek üzere laboratuvara gönderiliyor. Operasyon düzenleyen birimlere anlık bilgi verilerek teröristlere nefes aldırılmıyor.Narkotik Madde Analiz Şube Müdürlüğü ise terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucunun menşeini tespit ederek, uyuşturucunun üretim noktasından ele geçirildiği yere kadar izlediği güzergâhın tespit edilmesine yardımcı oluyor.Jandarma Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü de ele geçirilen çeşitli materyaller üzerinden bilimsel metotları kullanarak teröristlere ait DNA profillerini çıkarıyor.