Adana FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün gizli mesajlaşması olan 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Adreslere düzenlene eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgüt içerisinde sohbet toplantılarına katıldıkları, kod isim kullandıkları, örgütün mahrem yapısında çeşitli görevler aldıkları ve mahrem şahıslarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptıkları, sözde örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'da hesap artırımında bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin sorgular sürüyor.