Gerçekler Yunan’ı çıldırttı

BaşkanErdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar, dünya gündemine damga vurdu. ABD'ye "Bir an önce teröristleri desteklemekten vazgeçin" çağrısında bulunan Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili sözleri ise ülkede paniğe neden oldu.Yunan 'To Vima' gazetesi, "Erdoğan BM'de: Yunanistan'ı 'katil bir devlet' olarak sunuyor" başlığı ile okurlarına sunduğu haberde, Başkan Erdoğan'ın "Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına dönüştürüyor " sözlerine yer verdi. CNN Greece ise Erdoğan'ın 'Yunanistan'ı insanlık suçlarıyla itham edilen konuma getirmeye çalıştığını' öne sürdü. Ta Nea, Başkan Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran tek tarafın Yunanistan olduğunu belirttiğini yazdı.Başkan Erdoğan'ın haklarını her zaman sonuna kadar savunacağını ve diğer ülkelerden gelen tırmanma stratejilerine boyun eğmeyeceğini açıkladığı belirtildi. Kathimerini de hadsiz bir dille 'Erdoğan Yunanistan'a saldırmak için BM'yi kullandı' başlığını attı.RECEP Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında fotoğraflarını gösterip Yunanistan'a tepki gösterdiği 9 aylık Asım ve ağabeyi Abdulvahap'ın (4) da aralarında olduğu 5'i çocuk, 1'i kadın, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Ege Denizi'ndeki göçmen faciasıyla ilgili Lübnan uyruklu 2 organizatör şüphelisi tutuklandı. Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları öğrenildi. Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazelerinin, yakınları tarafından alınması bekleniyor. Cenazelerin, alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.SABAH