İRAP toplantısında İstanbul’un afetlere karşı alınan risk kararları konuşuldu

İRAP eylemleri; bildiğiniz üzere sadece bir-iki yıllık değil kısa ve orta vadede risk azaltma ile ilgili eylemleri de içeriyor. Bu kapsamda, İRAP'ın birinci izleme döneminde yani 1 Ocak-15 Haziran tarihleri arasında ilimizde izleme ve değerlendirmeleri takip etmek üzere Vali Yardımcımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreterimizin, AFAD Müdürümüzün ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüzün yer aldığı bir izleme kurulu oluşturuldu. Ve bu izleme kurulumuz, 2022 yılı birinci 6 aylık dönemi için bir konsolide rapor hazırladı. 64 eylemde revize kararı, bazı eylemlerde kurum değişikleri, görev değişiklikleri ve süre değişikliklerini içeren bu rapor yeniden değerlendirmek üzere Valiliğimize gönderildi ve rapor bu ayın 5'inde onaylandı. İkinci dönemi izleme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalarımız ise ilgili kurum ve kuruluşlarla devam ediyor" diye konuştu.

Vali Yerlikaya şöyle devam etti: İRAP'ımızın onayı üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bugünkü toplantımızın amacı kurumlarımızın 9 aylık bu sürede, kendilerine tanımlanmış eylemlerine yönelik neleri hayata geçirdiklerini görebilmek, bundan sonraki süreçte hangi eylemleri yapacaklarını dinlemek ve değerlendirmelerini almak. İnşallah hedefimiz İstanbul'umuzun karşılaşabileceği tüm afet risklerini en aza indirmek, bu şehirde daha güvenli bir yaşam oluşturmak. İRAP'ın şehrimiz için hazırlanmış en önemli çalışmalardan biri olduğu bilinciyle, planın bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukları, hukuki ve vicdanlı sorumlulukları yerine getirmek" dedi.