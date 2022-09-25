Emekçiye tehdit akrabaya kıyak

Bursa'nın Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, geçtiğimiz ay kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçileri, akıl almaz bir yöntemle tehdit etmişti. İşçileri bir salonda toplayan ve verilen maaş zammını yeterli bulup bulmadıklarını sorarak el kaldırıp oylamalarını isteyen Türkyılmaz, salona kurdurduğu kamera ile el kaldırmayanları tespit edip işten atmakla tehdit etmişti. Kameralar olduğu için el kaldırmak zorunda kalan işçiler, yapılan zammı kabul edip sözleşme imzalamak zorunda kalmıştı. Kamuoyunda büyük yankı bulan ve tepki çeken olayın ardından CHP'li Türkyılmaz bu kez yakın akrabaya kıyakla gündeme geldi.Türkyılmaz'ın, ağabeyinin kızı Müge Türkyılmaz'ı belediyenin kreşi olan Agah Bursalı Kreşi'ne müdür yaptığı ortaya çıktı. Öz yeğenine kıyak yapan Hayri Türkyılmaz'a sosyal medyada tepkiler yağdı.