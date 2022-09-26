MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Sivas, Bursa ve Kayseri mitinglerinden sonra Erzurum'da partililere seslendi. Eylül ayında planlanan son miting olan Erzurum mitingi kapsamında İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Bahçeli şu mesajları verdi.Çizilecek sınırımız yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok. Hainler boşuna heves etmesin susacak ezanımız, inecek bayrağımız yok.Varsın birileri köhne cumhurbaşkanlarını arayadursun. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır.Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın?HDP ile yanak yanağa verecek milli mensubiyeti hasar alan CHP, İP ve diğerleridir. Kılıçdaroğlu barışmayı planladığın kim, kucaklaşmayı hayal ettiğin kim?Kılıçdaroğlu açıklasın İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle gizli bir ajandaları var mı?CHP yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu bölücü örgütün yedeği haline gelmiştir.İttifak içinde ittifaklar yeşermekte, dedikodu çarkı dönmektedir. Görünürde 6 masa bir aradadır ama masanın altı yılan çıyan kaynamaktadır.Bizim adayımız bellidir. O biden ise ben Erdoğan'ım diyen irade bizim cumhurbaşkanı adayımızdır.İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır(Kılıçdaroğlu) Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır. -Bahçelı'yı, araç konvoyuyla geldiği kentin girişinde, atlı cirit sporcuları, ellerindeki Türk ve MHP bayraklarıyla karşıladı. Burada kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamlayan Bahçeli'nin konvoyuna, önde atlı cirit ekibi bir süre eşlik etti. Daha sonra Bahçeli, Palandöken Kayak Merkezi bölgesindeki bir otele geçti.