TSK mahsur kalan vatandaşı helikopterle böyle kurtardı!

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde bir vatandaş mahsur kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise mahsur kalan vatandaşı Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterle kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise vatandaşın kurtarılma anını gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
İŞTE KURTARILMA ANI!
MSB, vatandaşın kurtarılma anını gösteren videoyu resmi Twitter hesabından paylaşarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde! Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı" ifadelerini kullandı.