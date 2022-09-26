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Giriş Tarihi: 26.9.2022 11:05

TSK mahsur kalan vatandaşı helikopterle böyle kurtardı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
TSK mahsur kalan vatandaşı helikopterle böyle kurtardı!

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Adana’nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşın Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterle kurtarılma anını gösteren videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde bir vatandaş mahsur kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise mahsur kalan vatandaşı Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterle kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise vatandaşın kurtarılma anını gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İŞTE KURTARILMA ANI!

MSB, vatandaşın kurtarılma anını gösteren videoyu resmi Twitter hesabından paylaşarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde! Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

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TSK mahsur kalan vatandaşı helikopterle böyle kurtardı!
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