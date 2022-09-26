TSK mahsur kalan vatandaşı helikopterle böyle kurtardı!

İŞTE KURTARILMA ANI!

MSB, vatandaşın kurtarılma anını gösteren videoyu resmi Twitter hesabından paylaşarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde! Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı" ifadelerini kullandı.