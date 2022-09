Bakanlıktan açıklama geldi: Sürecin takipçisiyiz

Türkiye, otizmli Mehmet Eres'in İstanbul Büyükçekmece'deki bir özel bakımevinde görevliler tarafından darp edilerek öldürüldüğü anlara ilişkin kamera görüntülerini konuşuyor. İstanbul Büyükçekmece'deki 5 yıldır özel bakımevinde kalan Mehmet'in ölüm haberi 23 Temmuz gecesi ailesine verildi. 'Doğal ölüm' şeklinde verilen rapor nedeniyle ölümden şüphelenmeyen aile, gelen ihbar telefonlarının ardından güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Mehmet'in hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldığı anlara tanık olan aile suç duyurusunda bulundu. Savcılığın otopsi istemesi üzerine Mehmet'in cenazesi mezarı açılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, özel bakımevindeki skandal olayla ilgili dün yaptığı açıklamada '24 Temmuz 2022'de özel bir bakım merkezinde meydana gelen olayın hemen ardından Bakanımız Derya Yanık'ın talimatı ile idari soruşturma başlatılmıştır. Özel bakım merkezinden yaşanan hadise ile ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi bir şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elamanı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz"AİLE, Büyükçekmece Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bakımevine 1 milyon liralık tazminat davası açtı. İstanbul Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yapan hala Emel Şen, "Hasta olan çocuğun 3 kişinin eziyetleriyle vefatını gördük. Cenazeyi gömene kadar şüphelenmedik, çünkü bize 'Çocuk kriz esnasında uykusunda gülerek vefat etti' dediler. Biz de 'Hastaydı zaten' diye düşünerek vefatına inandık. Kurumun eski hemşiresi beni arayarak 'Abla bu ölümden hiç şüphelenmediniz mi?' dedi. Şu an hâlâ orada görev yapmakta olan Binnur Hanım'ın nişanlısı Batuhan Bey bizi arayarak 'Saat gece 1 ile 3 saatleri arasındaki görüntüyü izleyin, biz ölümü şüpheli görüyoruz' dedi ve kapattı. Görüntülerde olanları gördük" dedi.HALA Şen kazanıldığı takdirde tazminat parasını SMA hastası çocuklara bağışlayacaklarını belirterek "1 milyonluk liraık tazminat davası açıldı. Kurumun kapatılması için otopsiyi bekliyoruz. Biz cenazeyi 1 hafta sonra mezarından çıkardık. Olayı şu an cinayet büro aldı ama şu an hiçbir tutuklama yok. Artık sesim duyulsun istiyorum. Konuyla sonuna kadar ben ilgileneceğim, hiçbir şekilde durmayacağım. Haklarımı sonuna arayacağım ve gerçekten devletten yardım istiyorum. Artık sesimi duyun, tutuklama istiyorum" şeklinde konuştu.