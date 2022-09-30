Erdoğan’dan Putin’e: Müzakereye bir şans daha verin

BaşkanErdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve BM'nin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kasımda süresi dolacak mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi. Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.