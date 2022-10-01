Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde üçüncü kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen gala programıyla başladı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 bine yakın sanatçı, 3 binden fazla etkinlikle dolu dolu bir ay geçireceğiz" dedi. Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatacak festival, 51 mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek. AKM'den başlayıp Galataport'a ulaşan 4.1 kilometrelik bir rotayı kapsayan festival, 23 Ekim'de sona erecek.