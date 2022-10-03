Tarım birliklerine sızmaya çalıştılar

DOĞU ve Güneydoğu'da daha önce sivillerin tarım arazilerini yakarak ekonomiye ve insanlara zarar veren terör örgütü PKK'nın bu kez de topyekûn tarımsal üretimi hedef aldığı belirtildi. Terör örgütünün bölgedeki oyununu deşifre eden Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, terör örgütü PKK sempatizanlarının bölgedeki üretici birliklerinin yönetimlerini hedef aldığını ifade etti. Sarıoğlu, hem bölge halkının kalkınmasını engellemek hem de ülkede gıda krizi çıkarmak amacıyla terör örgütü PKK sempatizanlarının tarımsal birliklerin yönetimlerine girmek için lobi faaliyetleri yürüttüğünü anlattı.