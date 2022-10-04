İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucuyla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Daire Başkanlığı koordinesinde Adana ve Samsun Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ve diğer ekiplerinin Adana ve Samsun'da düzenlediği "Kökünü Kurutma Operasyonu"nuna 2 bin 37 polis memurunun katıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Adana'da 211, Samsun'da 92 kişin gözaltına alındı. Operasyona ayrıca 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA ile birlikte özel harekat polisleri de katıldı" diye konuştu.

Uyuşturucunun toplumun güvenliği için en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Hem ailelerimize hem de gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla, terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda nasıl mücadele ediyorsak; sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin, bize itibar etsin. Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko-shoplar, narko- kafeler açılmaktadır. Amerika'da daha ileri gidilmektedir. Neredeyse narko-kasabalar oluşmuştur. Buna rağmen etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarını özellikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen o uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konan bütün mücadele ile birlikte hem Türkiye'de uyuşturucu satılmasına hem özellikle Afganistan'dan hemen yanımızdaki komşumuz İran'dan ve birçok yerden doğan uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun da Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye dışından da başka yerlere, özellikle Orta Doğu'ya, Körfez ülkelerine sentetik uyuşturucu intikal etmesini engellemek için hem ülke çapında hem de uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmıştır, atılmaya da devam edecektir."

Bakan Soylu, 9 aylık takip sonucunda düzenlenen projeli operasyonda uyuşturucu satıcılarının ele geçirilmesinin hedeflendiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu operasyonlar uyuşturucu ele geçirme operasyonu değil, uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur. 9 aydır savcılık ve mahkeme kararıyla teknik takiple izlenmektedirler. Burada en önemli meselelerden bir tanesi, bazen vatandaşlarımız haklı olarak şöyle bir şey söylüyorlar, 'Biz şu köşede satıldığını görüyoruz. Acaba neden müdahale edilmiyor?' Aslında biz onları görüyoruz, mahkeme kararıyla zapta alıyoruz. Ardından hemen uzun izleme sonucunda satıcıya ulaşıyoruz, satıcıdan ona satana ulaşmaya çalışıyoruz. En nihayetinde 'kökünü kurutma' dediğimizin tam anlamı budur. Yani bunun kökü neredeyse oraya kadar gidecek, sabırla, tüm teknik kabiliyetlerimiz ve kapasitelerimizle bu operasyonlar gerçekleşiyor."