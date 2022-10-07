Depremde hasar gören Avcılar’daki caminin yapımına İmamoğlu engelli

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve yapılan değerlendirmeler sonunda caminin minareleri 17 Ekim 2019 tarihinde tamamen sökülmüştü. Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarelerin ardından cami içinde yıkım kararı çıktı. 5 Haziran'da yıkımı başlanan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'deki Yıkım Çalışması 3 gün içinde bitirildi.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cami yapımına onay vermediği için cami inşaatı aradan geçen 3 yıla rağmen başlamadı. Cuma namazı sonrasında Merkez Camii'nden çıkan vatandaşlar cami inşaatına izin vermeyen hem Avcılar Belediyesi'ni hem de İBB yönetimini protesto etti.

'3 YIL GEÇTİ BU CAMİ NEDEN YAPILMADI?'

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşen yürüyüş ve protestoya caminin yapılmasını isteyen Avcılar halkı da destek verdi. Ellerinde döviz ve pankartlarla Marmara Caddesinden caminin yıkıldığı alana kadar yürüyen grup ile AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Hacı Ahmet Tükenmez'in 40 yıl önce burayı cami olarak yapılması için arsayı vakfettiğini ve yapılan bu hizmete sahip çıkmak için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Küçükoğlu yaptığı açıklamada, "Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez Camimiz yapımı için uzun zamandır bekliyordu. Yaklaşık 3 yıl önce camimiz depremde hasar görmüştü. Minaresi yıkıldıktan sonra camimiz de yıkıldı. 3 yıldır bu caminin yapımı ile alakalı belli bir süredir bizler de gayret ediyoruz. Avcılar'da bu caminin neden yapılmadığının sorusunu bizler de soruyoruz. 3 yıl oldu, komşularımız, vatandaşlarımız bu cami neden yok diye soruyorlar. Bununla alakalı Türkiye Diyanet Vakfı ile müftülüğümüz caminin yapımım ile alakalı bir süreç başlattı ve ne yazık ki biz bu süreçten bir netice alamadık. Daha sonra bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir arsa takası, belediye meclisinde oy çokluğu ile geçti. Bu oy çokluğundan sonra buranın devri hazineye yapılacaktı. Ne yazık ki İmamoğlu, belediye meclisinin oy çokluğu ile almış olduğu bu kararını veto etmiştir. Bunu Avcılar'daki tüm komşularımızın ve müslümanların vicdanına havale ediyoruz" dedi.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Protesto devam ederken alana gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli caminin mutlaka yapılacağını ifade ederek, "Caminin yapılması için biz de elimizden geleni yapacağız. İBB Başkanımız Hazineye devri konusunda veto etti, Milli Emlak'a devrine onay vermiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi camiyi de yapar, arsasını da verir. Bizim Avcılar Belediyesi ve İBB ile Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ni burada inşa edeceğiz" diye konuştu.

Belediye Başkanının açıklamaları sonrasında alanda bulanan vatandaşlar aradan geçen 3 yıla rağmen caminin yapımını Avcılar Belediyesi ve İBB yönetiminin çeşitli bahanelerle engellediğini dile getirerek tepki gösterdi.

İBB BAŞKANI MECLİS KARARINI VETO ETTİ

Depremde zarar görmesinin ardından risk oluşturması nedeniyle yıkılan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapım işi Avcılar Belediyesi ve İBB yönetimi tarafından arsanın mülkiyeti ve inşat ruhsatı gibi çeşitli nedenler öne sürülerek engellendi. Bu sorunu çözmek ve vatandaşların talebini yerine getirmek üzere harekete geçen İBB Meclisi AK Parti grubu arsa mülkiyetinin Diyanet İşleri Başkanlığımıza devri için çalışmalar yaptı. Eylül meclisinde CHP grubunun hayır oylarına rağmen, AK Parti grubunun evet oyları ile devir karar alındı.

Caminin ve Müftülük binasının yapımının önündeki en büyük engelin kaldırılmasının ardından bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu caminin arsasının devrini veto etti.

AK PARTİ DÖNEMİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA TAHSİS EDİLMİŞTİ

Hayırsever Hacı Ahmet Tükenmez Bey tarafından 4 bin 993 metrekare arsa yaklaşık 40 yıl önce Cami ve Müftülük yapılması için bağışlandı ve mülkiyeti prosedür gereği İBB'ye geçti. 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ve müftülük binasının yapılacağı arsa imar planlarında Dini Tesis Alanı olarak tasdik altına alındı ve 2017 yılında AK Parti İBB döneminde 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildi.