Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'nin son oy oranı ne? Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen duyurdu
Giriş Tarihi: 12.10.2022 18:02 Son Güncelleme: 12.10.2022 18:35

Son dakika: AK Parti'nin son oy oranı ne? Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen duyurdu

Son dakika: AK Parti’nin son oy oranı ne? Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen duyurdu

Son dakika açıklamalarında bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şen ayrıca "AK Parti'mizin oyları ekim ayı itibarıyla yüzde 41. Küsuru da var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyorum" dedi.

Son dakika haberleri... 2023 seçimleri öncesi AK Parti'nin son oy oranını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı. Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile birlikte, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından genel merkezde düzenlenen 'Genç Liderler Okulu Eğitim Programı'nda 81 ilin gençlik kolları başkanları ve partililer ile bir araya geldi.

"ACABA PARTİMİZİN OYU NE DURUMDA?"

Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin her daim gençlere önem verdiğini vurgulayarak, "Tabii, Mustafa Şen'i görünce 'acaba bizim partinin oyları ne durumda' diye hepinizin aklından geçiyor; çünkü şimdiye kadar karşılaşıp da bana bu soruyu sormamış hiçbir Allah kuluyla karşılaşmadım." dedi.

"AN İTİBARIYLA AK PARTİ YÜZDE 41"

Şen şöyle devam etti: Öyleyse diyeyim; AK Parti'mizin oyları ekim ayı itibarıyla yüzde 41. Küsuru da var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyorum. Yüzde 41 oy oranındayız. Birkaç puan farkla da gençlik oyları geliyor. Yani gençlerden aldığımız oylar partimizin ana oyunun birkaç puan gerisinde.

"AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI PEK ÇOK PARTİNİN ÜYESİNDEN FAZLA"

Şimdi şuradan baktığımızda sizin sadece üye sayınız diğer partilerin toplamının üye sayılarından fazla. Gençlik kollarımızın üye sayısı pek çok partinin toplam üye sayısından fazla" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: AK Parti'nin son oy oranı ne? Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA