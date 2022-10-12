Son dakika: AK Parti’nin son oy oranı ne? Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen duyurdu

"ACABA PARTİMİZİN OYU NE DURUMDA?"

Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin her daim gençlere önem verdiğini vurgulayarak, "Tabii, Mustafa Şen'i görünce 'acaba bizim partinin oyları ne durumda' diye hepinizin aklından geçiyor; çünkü şimdiye kadar karşılaşıp da bana bu soruyu sormamış hiçbir Allah kuluyla karşılaşmadım." dedi.