Dünyadan başsağlığı mesajları yağdı: Türkiye’nin acılarını paylaşıyoruz

Dünyanın dört bir yanındaki felaketlere karşı sessiz kalmayarak hemen yardım elini uzatan Türkiye'yi Bartın'daki maden felaketinde ülkeler yalnız bırakmadı. Çok sayıda ülkenin lideri başsağlığı mesajları yayınladı. Birçok ülke de hemen yardıma hazır olduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, aralarında Rusya, Azerbaycan, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Yunanistan, Pakistan, Tacikistan, Gürcistan, Macaristan, Filistin, Gine Bissau, Belarus, Libya ve Ürdün'ün bulunduğu pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanı, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi. Avrupa Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların yanı sıra ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İsveç, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Moldova, Karadağ, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Bahreyn ve Irak da dışişleri bakanlıkları ve büyükelçilikleri aracılığıyla Türkiye'ye taziye mesajları iletti.KKTC: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, taziye mesajı yayınladı. Tatar, "Milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.AZERBAYCAN: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.PAKİSTAN: Başbakanı Şahbaz Şerif yayınladığı taziye mesajında "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte" dedi.UKRAYNA: Ülkenin lideri Vladimir Zelenski, hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajI paylaştı. Zelenski, "Haberi derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum" paylaşımında bulundu.RUSYA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf gönderdi. Putin'in mesajında, "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin." ifadelerine yer verildiAVRUPA BİRLİĞİ: AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Yaşanan trajik can kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadesini kullandı.YUNANİSTAN: Başbakan Kiryakos Miçotakis "Yunanistan, arama kurtarma çalışmalarına yardım amacıyla derhal destek göndermeye hazırdır" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum" ifadesini kullandı. DIŞ HABERLERMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi. Bahçeli, Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Rabbimden niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum."Bartın'damaden ocağında meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'de yaşanan maden kazaları akıllara geldi. 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında 301 emekçi yaşamını yitirdi, tüm Türkiye kaybettiği evlatlarına ağlamıştı. Bu kaza, Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybıyla sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Yurdun birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan iş kazalarında 1941'den bugüne kadar 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti, 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. İşte öne çıkan bazı madencilik kazaları:7 Mart 1983'te Zonguldak Armutçuk'ta grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti.Amasya Yeni Çeltik'te maden ocağında 7 Şubat 1990'da grizu patlamasında 68 madenci öldü.3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da grizu faciasınde 263 maden işçisi yaşamını yitirdi.26 Mart 1995'te Yozgat'ın Sorgun'da grizu patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti.22 Kasım 2003 Ermenek'te bir maden ocağında grizu patlaması yaşanmış, 10 işçi ölmüştü.Kastamonu Küre'de 8 Eylül 2004'te bakır madeninde çıkan yangında 19 kişi hayattan koptu.2 Haziran 2006'da Balıkesir Dursunbey'de grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti.10 Aralık 2009'da Bursa Mustafakemalpaşa'da grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.2010'da Balıkesir, Zonguldak ve Edirne'deki maden kazalarında 50 emekçiyi kaybettik.2015'te 6 maden işçisi yaşanan göçük ve iş kazası nedeniyle hayatını kaybetti.17 Kasım 2016'da Siirt Şirvan'da maden faciasında 16 işçi yaşamını yitirdi.13 Ocak 2019'da Manisa Soma'da 1 işçi hayatını kaybetti./ SABAHAmasra'daki maden faciasının ardından yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili sanal devriye yapan Siber Polis harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik ederek provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen hesapları takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı./ SABAH