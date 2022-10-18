6’ncı savcı atandı teknik cihazlara el konuldu

Soruşturma kapsamında maden ocağındaki güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu. Görevli savcı sayısı 6'ya çıkarıldı. Ocak 'olay yeri' ilan edilerek giriş-çıkışlar savcı iznine bağlandıValilikten sonra dün de Türkiye Taş Kömürü İşletmesi, şehit ailelerine destek ödemesi yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler de sahada psikolojik yardım faaliyetlerini sürdürüyorBartın Amasra'da grizu patlamasının meydana geldiği ocaktaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgede gazetecilere yaptığı günlük bilgilendirmede "Patlamanın grizudan kaynaklandığı uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede teyit edildi. Yeraltındaki yangının büyük bir kısmı kontrol altında. Yangının havayla temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Yangın şu anda da şiddetini azaltıyor. İlk andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızın adli tahkikatı başlatması neticesinde, hukuken müessesemiz bir 'olay yeri' haline dönmüştür. Adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli her türlü yardım savcılarımıza, müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır. Valiliğimiz ailelere maddi ödemelere başlamıştı. Bugün (dün) itibarıyla da Türkiye Taşkömürü Kurumu ilk ödemelerine başlayacaktır. Artık şehit ailelerimiz bize emanet" diye konuştu. Öte yandan soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı. Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde Bartın'daki maden kazası gündeme geldi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Sorumlular netleştikten sonra ileride bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için ders alınacaktır" dedi.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, iş güvenliği uzmanları ile birlikte 6 kişiye çıkararak genişletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, "Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi" denildi.İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek Grupları, UMKE, Türk Kızılay ile sivil toplum kuruluşları (STK) patlama sonrasında arama-kurtarma faaliyetleri sürerken çalışmalarına büyük bir hızla başladı. Türk Kızılay, patlamanın meydana geldiği maden ocağında bir mobil ikram kamyonu kurarak yemek ihtiyacını karşıladı. Patlamanın meydana gelmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek Grupları, hem olay yerinde hem de acı haberi alan ailelerin evlerinde psikolojik destekte bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da dün bölgeye giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.SABAH-/ANKARA