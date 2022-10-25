Elazığ’da yapılacak 88 konutun temeli Başkan Erdoğan’ın katılımıyla atıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Elazığ'ın Keban ilçesinde yapılacak 88 konutun olduğu 17 il için düzenlenen toplu temel atma törenine VKS sistemiyle katıldı.

Ankara'da yapılan törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ dahil 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleşti. Elazığ'ın Keban ilçesindeki törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ile protokol üyeleri katıldı. Törende yapılan duanın ardından konutların temeli atılmış oldu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türkiye genelinde 250 bin konut kapsamında da Elazığ'da 1831 konut yapılacak. Böylece daha önce yapılanlarla bu kampanya döneminde yapılacak olan 1800 konutu topladığımızda Elazığ'da sosyal konut olarak 6138 konuta ulaşmış olacağız. İl merkezinde bu 250 bin konut kapsamında 600 tane konut inşallah yapılacak. Yurtbaşı beldemizde 79 konut yapılacak. İlçelerimize baktığımızda da Ağın'da 120, Alacakaya da 75, Arıcak'ta 105, Baskil'de 80, Karakoçan'da 188, Kovancılar'da 214, Palu'da 282 ve Keban ilçesinde 88 tane konut inşa edilmiş olacak. Toplam 1831 konut daha kazandırmış olacak. İlçemiz için bu 88 konut önemli bir kazanım. Keban ölçeğini düşündüğümüzde güzel bir hizmet, İnşallah Keban'lı hemşerilerimiz bundan evlerine taşındıklarında istifade edecekler"