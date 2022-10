Hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişin sorularını yanıtladı. Koca şunları söyledi:(Hastane randevu sistemi) Kamuya yaklaşık 6 bin hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim.Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yoğunluk) Hastanemize hem açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında da eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu. Her geçen gün bir planlama dahilinde hekim ve personel takviyesi yapılıyor. Şu an günlük poliklinik sayısı 8 bine ulaştı. Yılbaşında 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de, Dışkapı için de, Onkoloji için de geçerli.(Hastalara kötü muamele yapılan İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi) Hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldık, müfettişlerimizi görevlendirdik. Soruşturma disiplin kuruluna geçen hafta geldi. İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak.Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi gören 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor.