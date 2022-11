AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı

ESER VE HİZMET SİYASETİYLE GEÇEN 20 YILIN HİKÂYESİNİ VATANDAŞ ANLATTI:

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana tam 20 yıl geçti. 2002'de doğanlar bugün 20 yaşında artık. SABAH, Türkiye'nin dört bir yanındaki her yaşta vatandaşa, AK Parti iktidarında her alanda yaşanan değişimi sordu.AK Parti iktidarı ile yıllardır olmayan istikrar ülkeye geldi. Büyük değişimler yaşandı. Anadolu ihtilali çağ atlattı.Ülkemizin milli ve manevi değerlerini koruyan, insanımızın ufkunu açan yapısıyla 20 yıldır kesintisiz hizmet etti.19 yaşındayım. İlk kez oy kullanacağım ve oyum dünya liderine.Sanayi ve teknoloji alanında yapılanlar en önemlisi. Kadının işgücüne verilen değeri de AK Parti iktidarında çok net bir şekilde gördük.Cumhurbaşkanı'mız sayesinde ülkemizin vitrini değişti.AK Parti Türkiye'ye ilkleri yaşattı. Dışa bağımlılığımız azaldı. Tüm dünya bizim İHA ve SİHA'larımızı konuşuyor. Türkiye'ye tepeden bakan birçok ülke artık bizim SİHA'larımızdan almak istiyor. Bu millet koalisyon hükümetlerinden çok çekmişti. AK Parti, Türkiye'ye ışık oldu.: Sağlıkta devrim yapıldı. Çok şükür şu anda şehir hastanelerimizle birlikte 5 yıldızlı sağlık konforuna kavuştuk. Yerli ve milli otomobilimiz Togg gurur kaynağımız oldu. Bu eserlerin üzerinde AK Parti imzası var.Türkiye AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladı. Evde oturduğumuz yerden doktor randevusu alabiliyoruz.AK Parti öncesi Türkiye'yi bizzat yaşadım. Çocuklarımız başörtüsü ile okula giremiyordu. Hastalar parası yok diye rehin alınıyordu. Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı. Biz bunun farkındayız.Baskan Erdogan, AK Parti grup toplantısında iktidara gelislerinin 20'nci yıldönümünü hatırlatarak sunları söyledi: "Aziz milletimizin takdir ve teveccühüyle 3 Kasım 2002'de baslayan hizmet yolculugumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmıs oluyoruz. Rabb'imize, milletimize hizmetkâr olma serefi verdigi için hamdediyoruz. Girdigimiz 15 seçimin tamamında, demokrasi ve kalkınma yolculugumuzun her adımında, bizlerden destegini, hayır duasını esirgemeyen necip milletimize, tüm fertleriyle ayrı ayrı tesekkür ediyorum. 20 yıldır Türkiye'ye askla hizmet ediyoruz. Vatan topraklarının her karısında eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan, hayat kalitesini yükselten, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalısmalar gerçeklestirdik. 20 yılda, bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. Birileri takoz olmanın pesinde kosarken, biz her alanda ülkemizi güçlendirdik. Yollar, konutlar, havalimanları insa ettik. Fakir fukaraya, garip gurebaya sahip çıktık. Savunma sanayiimizi dısa bagımlılıktan kurtardık. Ülkemizi pek çok yenilikle tanıstırdık. Milli iradenin üzerinde Demokles'in kılıcı misali duran ne varsa, gerektiginde canımız pahasına verdigimiz mücadeleyle hepsini de tehdit olmaktan çıkardık."Eskiden yüzmeye çıkamadığınız yerlerde simdi doğalgaz arıyoruz. Bunlar büyük ve güçlü Türk'ün ayak sesleri. Türk genci olarak gururluyum ve geleceğe umutla bakıyorum.AK Parti ile doğmuş gençlerden biriyim. Başörtülülere yapılan zulmü büyüklerimden duydum. Bugün başörtmüzle özgürsek bunu AK Parti'ye borçluyuz.Çok iktidar gördüm böyle hizmet görmedik. Keşke gençliğimde Erdoğan olsaydı da dünyanın tek hâkimi olsaydık. Bu eserleri ancak rüyamızda görürdük./ SABAH