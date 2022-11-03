AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana tam 20 yıl geçti. 2002'de doğanlar bugün 20 yaşında artık. SABAH, Türkiye'nin dört bir yanındaki her yaşta vatandaşa, AK Parti iktidarında her alanda yaşanan değişimi sordu.
MÜSLÜM KOÇYİĞİT (SİGORTACI):
AK Parti iktidarı ile yıllardır olmayan istikrar ülkeye geldi. Büyük değişimler yaşandı. Anadolu ihtilali çağ atlattı.
OZAN ERKAN (İŞADAMI):
Ülkemizin milli ve manevi değerlerini koruyan, insanımızın ufkunu açan yapısıyla 20 yıldır kesintisiz hizmet etti.
ELİF NUR YURDUSEVEN (ÖĞRENCİ):
19 yaşındayım. İlk kez oy kullanacağım ve oyum dünya liderine.
HALİME AKBULUT (MİMAR):
Sanayi ve teknoloji alanında yapılanlar en önemlisi. Kadının işgücüne verilen değeri de AK Parti iktidarında çok net bir şekilde gördük.
ALEYNA ALTINTAŞ (ÇALIŞAN):
Cumhurbaşkanı'mız sayesinde ülkemizin vitrini değişti.
HÜLYA KARA (EV HANIMI):
AK Parti Türkiye'ye ilkleri yaşattı. Dışa bağımlılığımız azaldı. Tüm dünya bizim İHA ve SİHA'larımızı konuşuyor. Türkiye'ye tepeden bakan birçok ülke artık bizim SİHA'larımızdan almak istiyor. Bu millet koalisyon hükümetlerinden çok çekmişti. AK Parti, Türkiye'ye ışık oldu.
ZAFER SARI (GÜVEİLİK ELEMANI)
: Sağlıkta devrim yapıldı. Çok şükür şu anda şehir hastanelerimizle birlikte 5 yıldızlı sağlık konforuna kavuştuk. Yerli ve milli otomobilimiz Togg gurur kaynağımız oldu. Bu eserlerin üzerinde AK Parti imzası var.
YÜCEL ÖZDEMİR (EMEKLİ):
Türkiye AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladı. Evde oturduğumuz yerden doktor randevusu alabiliyoruz.
YURTSEVEN ÖZTÜRK (EV HANIMI):
AK Parti öncesi Türkiye'yi bizzat yaşadım. Çocuklarımız başörtüsü ile okula giremiyordu. Hastalar parası yok diye rehin alınıyordu. Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı. Biz bunun farkındayız.
MİLLETİMİZE HİZMETKÂR OLMANIN ŞEREFİNİ TAŞIYORUZ
Baskan Erdogan, AK Parti grup toplantısında iktidara gelislerinin 20'nci yıldönümünü hatırlatarak sunları söyledi: "Aziz milletimizin takdir ve teveccühüyle 3 Kasım 2002'de baslayan hizmet yolculugumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmıs oluyoruz. Rabb'imize, milletimize hizmetkâr olma serefi verdigi için hamdediyoruz. Girdigimiz 15 seçimin tamamında, demokrasi ve kalkınma yolculugumuzun her adımında, bizlerden destegini, hayır duasını esirgemeyen necip milletimize, tüm fertleriyle ayrı ayrı tesekkür ediyorum. 20 yıldır Türkiye'ye askla hizmet ediyoruz. Vatan topraklarının her karısında eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan, hayat kalitesini yükselten, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalısmalar gerçeklestirdik. 20 yılda, bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. Birileri takoz olmanın pesinde kosarken, biz her alanda ülkemizi güçlendirdik. Yollar, konutlar, havalimanları insa ettik. Fakir fukaraya, garip gurebaya sahip çıktık. Savunma sanayiimizi dısa bagımlılıktan kurtardık. Ülkemizi pek çok yenilikle tanıstırdık. Milli iradenin üzerinde Demokles'in kılıcı misali duran ne varsa, gerektiginde canımız pahasına verdigimiz mücadeleyle hepsini de tehdit olmaktan çıkardık."
ESER VE HİZMET SİYASETİYLE GEÇEN 20 YILIN HİKÂYESİNİ VATANDAŞ ANLATTI:
ESKİDEN YÜZMEYE ÇIKAMADIĞIMIZ YERDE ŞİMDİ DOĞALGAZ ARIYORUZ
■ SAMED BAYİSKİT (ÖĞRENCİ):
Eskiden yüzmeye çıkamadığınız yerlerde simdi doğalgaz arıyoruz. Bunlar büyük ve güçlü Türk'ün ayak sesleri. Türk genci olarak gururluyum ve geleceğe umutla bakıyorum.
BAŞÖRTÜMÜZLE ÖZGÜRSEK BUNU AK PARTİ'YE BORÇLUYUZ
■ BUSE DOĞAN (ÖĞRENCİ):
AK Parti ile doğmuş gençlerden biriyim. Başörtülülere yapılan zulmü büyüklerimden duydum. Bugün başörtmüzle özgürsek bunu AK Parti'ye borçluyuz.
GENÇLİĞİMDE ERDOĞAN OLSAYDI ŞİMDİ DÜNYANIN HÂKİMİYDİK
■ BÜNYAMİN AKKİPRİK (EMEKLİ):
Çok iktidar gördüm böyle hizmet görmedik. Keşke gençliğimde Erdoğan olsaydı da dünyanın tek hâkimi olsaydık. Bu eserleri ancak rüyamızda görürdük.
Özgür ÖZDEMİR-Mehmet BONCUK-Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU-Fatma NUR AKKİŞİ - Ali ALTUNTAŞ- Ceyhan TORLAK- Furkan NEHRİ- Hasan ÇAKMAK-Halit ÖZTÜRK-Mehmet YILDIRIMHakan GÖKKAYA
/ SABAH