Muharrem İnce 6’lı masa ile alay etti! ’Kısır günü mü, altın günü mü...’

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masayı eleştirerek, "6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü... Cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacaklar?" dedi.

Bir gazetecinin 6'lı masaya ilişkin sorusuna İnce, o masadan milletin lehine bir iş çıkacağına inanmadığını belirtti.