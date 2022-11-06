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Giriş Tarihi: 6.11.2022 07:43 Son Güncelleme: 6.11.2022 07:57

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençek-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu piyade uzman çavuş Halil Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak piyade uzman çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Acı haber memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız'a, askeri yetkililer tarafından verildi. Yetkililer, daha sonra da babası Duran Yıldız'ın evine giderek acı haberi verdi. 3 kız kardeşi olan şehit Yıldız'ın annesi Meryem Akyol'un da Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız'ın cenazesinin yarın Ereğli'de defnedilmesi bekleniyor.

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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu
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