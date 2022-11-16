Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi’nde liderleri uyardı: Dünya yeni gıda kriziyle karşı karşıya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna katıldı. Konuşmasına misafirperverliği için Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya teşekkür ederek başlayan Erdoğan, geçen sene tüm meydan okumalara rağmen küresel ekonominin yüzde 6 büyüdüğüne dikkat çekti. Erdoğan, artan talep, tedarik zincirlerinde yaşanan bozulma, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve hammadde sıkıntılarının dünyayı yüksek enflasyonla karşı karşıya bıraktığını belirtti.Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ise gıda ve enerji kulvarında tıkanmaya, bunun da emtia fiyatlarında ilave artışlara yol açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "2015'teki G20 dönem başkanlığımız sırasında gıda güvenliğini önceliklerimizden biri olarak gündemimize almıştık. Antalya'da sizleri misafir ettiğimizde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri başlıklı eylem planımıza imza atmıştık.Aradan geçen süre zarfında yedi sene önce gündeme getirdiğimiz hususların isabeti görüldü" dedi. Gıda krizine işaret eden Erdoğan, "Mevcutta, dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Keza, dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız" diye konuştu.Afrika'nın kuraklığın da etkisiyle kıtlık riski içinde bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Dünya beşten büyüktür şiarıyla, Afrika'nın sesinin küresel ve bölgesel meselelerde yankı bulmasını önemsiyoruz. Türkiye olarak küresel gıda güvenliğinin temini için yoğun çaba sarf ettik.Tarafların yapıcı yaklaşımları sayesinde Birleşmiş Milletler'le birlikte Karadeniz'de tesis ettiğimiz koridordan şimdiye kadar 10 milyon tonun üzerinde tahılın sevkiyatı sağlandı. İstanbul Mutabakatı, savaşa rağmen tarafların uzlaşıya varabildiklerini de gösterdi. Tabii mekanizmanın işlemeye devam etmesi için sizlerin de desteğiyle, sıkıntıya yol açan engellerin esnetilmesi noktasında adım atılması lazım. Ayrıca ihraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz."Küresel enerji güvenliğinin tesisi ile tüketicilerin ucuz ve sürdürülebilir şekilde enerjiye erişimlerinin de öncelikli hal aldığını vurgulayan Erdoğan, "Gerçekçi, ayakları yere basan ve akılcı bir şekilde temiz enerji dönüşümünü idame etmemiz hayatidir. Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güney koridorunun işlerliği bakımından hayati önemi haiz olduğunu bir kere daha gösterdi. Küresel ekonominin büyük sarsıntılar geçirdiği böyle bir dönemde dünya, G20'nin yol göstericiliğine ve birlikteliğine daha fazla ihtiyaç duyuyor" diye konuştu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüyen Sıfır Atık Projesi'ne de değinerek, " Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz '2030 Gündeminin Geliştirilmesi için Sıfır Atık Yaklaşımlarının Teşvik Edilmesi' başlıklı karar taslağına kıymetli desteklerinizi bekliyorum" ifadesini kullandı.G20 Zirvesi'ne Başkan Erdoğan'ın görüşme trafiği damga vurdu. Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve İtalya Başbakanı Meloni ile ikili görüşme yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde kritik temaslarda bulundu. Sabah saatlerinde zirvenin resmi karşılama törenine katılan Erdoğan'ı zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo karşıladı.Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı. Biden, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti. Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan ile Macron görüşmesinde, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Macron, İstanbul'da terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Macron, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda ise "Türkiye ile Fransa, Ukrayna'dan ihracat için çalışmaya devam edecektir" dedi. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de seçilmesinin ardından ilk kez görüştü. Başkan Erdoğan ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ayaküstü sohbet etti.Başkan Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'ye dayanışma mesajlarını ileten ülkelere teşekkür etti. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Turistik bir destinasyon olan Endonezya'nın Bali Adası'nda, zirve dolayısıyla güvenlik önlemleri had safhada tutulurken pandemi kurallarına da riayet edildiği gözlendi. Zirvede Türkiye, İngilizce "Turkey" yerine haziran ayında karar alınan değişikliğe riayet edilerek "Türkiye" ismi ile anıldı.ZİRVE kapsamında Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) liderleri bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı toplantı sonrası yayımlanan bildiride, "MIKTA, daha güçlü küresel yönetişimin kararlı savunucusu olarak ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumları kapatmakta köprü görevi görmeye kararlı bir şekilde, küresel arenada yapıcı rol oynamaya ve herkesi etkileyen konularda fikir birliği oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir" denildi. Türkiye'ye de bu yıl MIKTA'nın başkanlığını yürütmesi dolayısıyla teşekkür edildi.CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Zirvesi resmi eş programında lider eşleriyle bir araya geldi. Endonezya Devlet Başkanı'nın eşi İriana Joko Widodo'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Erdoğan, diğer lider eşleriyle Endonezya'ya özgü dokumaları inceleyip yöresel el sanatları atölyeleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan ayrıca, Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Kun-hee ve İspanya Başbakanı'nın eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile de ikili görüşme gerçekleştirdi