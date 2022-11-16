Kesintisiz ulaşım! En yüksek ayaklı viyadük açılıyor

'MUHTEŞEM BİR HİZMET'

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ise, "Her yönüyle çok muhteşem bir hizmet oldu. Vatandaşlarımız Eğiste Deresi'nden zor şartlar altında geçiyordu. Özellikle kış aylarında o bölgede ulaşımın aksaması söz konusuydu. Ancak şimdi hem mesafe kısaldı hem ulaşım kolaylaştı. Vatandaşlarımız da viyadüğü kullanmak için can atıyor" dedi.