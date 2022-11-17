Yargıtay Başkanı Akarca, Macaristan heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığının resmi davetlisi olarak 16-19 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye gelen Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanvekili Prof. Dr. Andras Patyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabul sırasında bir konuşma gerçekleştiren Akarca, Türkiye ile Macaristan arasında siyasi ve kültürel alanlarda çok yönlü ilişkilerin bulunduğunu belirterek, ziyaretin iki ülke arasındaki hukuki işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Akarca ve Patyi, gerçekleştirilen ziyaretten duydukları karşılıklı memnuniyeti dile getirdiler.

Başkanlar Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde, Yargıtayın tanıtımı, işleyişi ve yapısı, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri ve Etik Danışma Kurulu kararları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi, Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet İlkeleri ve yargı reformu faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Yüksek Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı Dr. ZsoltCsak ile Macaristan Yüksek Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Dr. RitaTanczos da yer aldı.

Heyetin programı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve Danıştay Başkanlığı ziyaretleri ile devam edecek.