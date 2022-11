Başkan Erdoğan’dan İYİ Parti’ye uyarı: Altılı masayı terk ederek milli duruş sergilemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali adası dönüşü öncesi beraberindeki gazetecilerin sorularanı yanıtladı. Erdoğan iç siyassetten dış politikaya birçok konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:(İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından muhalef partilerinin "Hükümete yarıyor" algısı yaratmasıyla ilgili soru üzerine) Muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İyi Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.Biz hiçbir provokasyona Allah'ın izniyle pabuç bırakmayız. "Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır" gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası. Ama benim milletimin, benim vatandaşımın feraseti çok yüksektir. Hiçbir zaman bu oyunlara gelmez. Seçime yönelik herkes zaten heybesinde ne varsa ortaya koyacak. Milletim de o yüksek ferasetiyle sandıklarda bunlara gereken cevabı verecektir. Terörün dini, dili, ırkı yok. İşte orada 15 yaşındaki bir yavrumuz da şehit oldu. 3-4 yaşlarında bir yavrumuz da yaralandı. Dünya güzeli bir yavru...Rusya'nın ve Amerika'nın burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanımdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim.(Fransa lideri Macron ve İtalya Başbakanı ile görüşmesi) Ona "Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki 'Hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz.' 'Yok, yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet iyi görüşmelerimiz oldu' dedi. 'Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim' dedim. Bizim Fransa ile en önemli konulardan bir tanesi SAMP-T meselesi. Bu konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede "Teknik bazı sorunlar kaldı, meseleyi kısa zamanda çözelim" dedi. İtalya Başbakanı ile ilk görüşmemizdi ama çok ciddi, kararlı bir görüşme yaptık. İtalya'dan Avrupa Birliği'nde gelecek destek de önem arz eden konuların içerisinde. Avrupa'da dayanışma içerisinde olacağımız bir ülke.(Mısır ve Suriye ile ilişkilerle ilgili soru üzerine) Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz.Sayın Putin'in bize söylediği en önemli başlık, tahılı ücretsiz olarak Afrika ülkelerine, Mali, Cibuti, Sudan, Somali gibi ülkelere göndermekti. İnşallah bu buğdayın gelip bizde una çevrilmesi ve bu şekilde gönderilmesi onları da ciddi manada rahatlatacaktır. Biden tabii bu konularla ilgili "Bu tahıl koridorunda üstlendiğiniz rol sebebiyle teşekkür ederim" dedi. Bunun dışında F-16'larla ilgili konuda işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu söyledi. İnşallah kısa zamanda F-16 meselesini de bu vesileyle çözmüş oluruz.Enerji konusunda iyi bir konumdayız. Birilerine muhtaç değiliz. Hele hele Akkuyu bittiği anda, çok ciddi bir kapasiteyi elde etmiş olacağız. Ardından ben yine Sayın Putin'le Sinop'u da görüşmüştüm. Orada da inşallah dört türbin inşa edeceğiz ve Akkuyu kadar -belki daha fazla- oradan da elde edeceğiz. Bunları da elde ettiğimiz andan itibaren Türkiye'nin zaten enerjiyle ilgili bir sorunu kalmayacak. Ve enerji ihracına da rahatlıkla başlayabiliriz. Bize "Sizi enerji noktasında da destekleyebiliriz" diyen ülkeler de var. Oralardan da kendimiz için olmaktan öte alıp ihracını yapma, yani swap diyebileceğimiz bir süreci de başlatma şansımız ayrıca var.Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bunlar bir defa -Bay Kemal başta olmak üzere- tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı... Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı. Ama yok, tutturdu kafaya onu, o şekilde gidiyor. Şimdi Togg'la ilgili de hani diyordu ya "Nerede fabrika?" Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Buyursun gelsin dedik. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri görsünler. Biz bundan mutlu oluruz.Her ikisine de Allahrahmet eylesin. İki gün önce de AhmetKekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü.Ahmet Kaya ben cezaevine girerkenYedikule'de Kazlıçeşme'de yapılanprograma gelmişti. Oradayaptığı konuşma, söylediğiparçalar hakikatenunutulmazdı.Ben istedim ki nakli kubur yaparakFransa'dan alalım, burada defniniyapalım. Aile olumlu yaklaşmadı. Yoksao bu toprakların insanı. Ona yapılanları,o geceyi unutmamız mümkün değil.Ama bu beyaz Türkler var ya neleryaptılar malum. Nakli kubur teklifimizhâlâ masada. Bu ülkedesevenlerinin olduğu kadarFransa'da seveniolmaz.Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na gerekli talimatları verdim. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar yaparak sokak hayvanlarını toplamalı. Konya Büyükşehir ve İstanbul'da Beykoz belediyelerimizin örnek çalışması var. İstanbul'da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimizin yeni bir çalışması var. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanlar için uygun yerler ve hayvanseverlerin de gelip ilgilenebilecekleri mekânlar oluşturuyor.